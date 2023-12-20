ФІФА та УЄФА закрили очі: Росія вперше з початку війни зіграє матч з європейською збірною

Руку допомоги країні-агресорці простягнула Сербія. Поєдинок вже встигли проанонсувати футбольні асоціації обох країн.

Після початку повномасштабної агресії проти України, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії від усіх турнірів під своєю егідою. Втім, країна-терорист проводила товариські матчі з представниками Азії та Африки, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також ФІФА на шляху до легітимізації терористів: матч збірної Росії врахують у рейтинг організації

Сербія легалізує агресорів

Росіяни намагалися організувати матч бодай з однією з європейських збірних, але ніхто не хотів псувати собі репутацію зв'язками з агресорами. Проте на другий рік війни знайшлася в Європі команда, яка вирішила забруднити свої руки кров'ю.

Збірна Сербії погодилася на проведення зустрічі з командою Росії. Товариський матч відбудеться в березні 2024 року. Команда Драгана Стойковича буде проводити підготовку до ЧС-2024. Можна не сумніватися, що Росія використає цей поєдинок для пропагандистського шабашу.

Відомо, що ФІФА та УЄФА не будуть блокувати проведення зустрічі, оскільки немає жодних обмежень у проведенні товариських матчів. Генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Сурбатович повідомив, що отримав дозвіл від УЄФА на проведення поєдинку.

Джерела повідомляють, що матч відбудеться в Санкт-Петербурзі на "Газпром-Арені", де у 2022 році повинен був проходити фінал Ліги чемпіонів.

. Від початку повномасштабної агресії проти України Росія зіграла 11 товариських матчів проти команд з Азії (Узбекистан, Іран, Катар), Африки (Камерун, Кенія, Єгипет U23) та представника КОНКАКАФ – Куби.