Уткнутися хоч кудись: Росія планує взяти участь у Копа Амеріка-2024

Збірна Росії наразі може себе тішити тільки товариськими матчами зі збірними рівня Такиджикистану. Та нахабні росіяни дивляться у майбутнє амбітно.

Президент РФС Олександр Дюков хоче, аби команда його країни грала хоч десь. Одним з фентезійних альтернативних варіантів він бачить участь збірної Росії у Копа Америка-2024, пише 24 канал посилаючись на росЗМІ.

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Мрії росіян

Олександр Дюков надіється здійснити нереалістичний план, росіяни докладуть зусиль, аби потрапити на Копа Америка:

Є ідея участі у Кубку Америки-2024. Але це буде складно реалізувати. Мені здається це нереалістично. Спробувати варто, але шанси вкрай низькі. Чи пробуватимемо? Спробуємо – розповів президент РФС.

УЄФА та ФІФА усунули клуби та збірні Росії від участі в турнірах під своєю егідою – російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну Росії виключили з плей-офф раунду відбору на чемпіонат світу-2022, який проходив у Катарі, та кваліфікації до Євро-2024. Все через початок війни Росії проти України на території нашої держави.

Копа Америка-2024 мав би проходити у Еквадорі, але країна відмовилась від ідеї ухвалення турніру. Головний кандидат на проведення змагань – США, де ще відбудеться чемпіонат світу-2026.

Неординарні команди на Копа Америка

Росія не перша неамериканська держава, яка може таки взяти участь на Копа Америка. На кожні змагання запрошують мінімум дві команди, які не входять до асоціації футболу Південної Америки.

У 2019 році на турнір були запрошені збірні Катару та Японії , які не могли подолати груповий етап тих змагань.

, які не могли подолати груповий етап тих змагань. У 2016 на Копа Америка було запрошено 6 команди не з латиноамериканської асоціації, а саме: США (дійшли до півфіналу), Мексику (чвертьфінал), Гондурас (не вийшли з групи), Гаїті (не вийшли з групи), К оста-Рику (не вийшли з групи) та Панаму (не вийшли з групи).

(дійшли до півфіналу), (чвертьфінал), (не вийшли з групи), (не вийшли з групи), К (не вийшли з групи) та (не вийшли з групи). У 2015 році на турнір були запрошені збірні Мексики та Ямайки , які зайняли четверті місця у своїх групах.

, які зайняли четверті місця у своїх групах. У 2011 році у латиноамериканських змаганнях взяли участь Коста-Рика та Мексика , які вирішили не долати груповий етап.

, які вирішили не долати груповий етап. У 2007 році збірні США та Мексики завітали на змагання. Мексиканці досягли півфіналу того турніру, а США залишилось у груповому етапі.

завітали на змагання. Мексиканці досягли півфіналу того турніру, а США залишилось у груповому етапі. У 2004 році Мексика змогла дійти до чвертьфіналу змагань, а Коста-Рика програла конкуренцію у груповому етапі.

змогла дійти до чвертьфіналу змагань, а програла конкуренцію у груповому етапі. У 2001 році дві запрошені команди змогли подолати груповий етап. Гондурас зайняв третє місце змагань, а Мексика посіла друге місце, поступившись у фіналі.

зайняв третє місце змагань, а посіла друге місце, поступившись у фіналі. У 1999 році, вперше запрошена збірна Мексики взяла бронзу турніру, а збірна Японії не вийшла з групи.

Нагадаємо, що РФС також збирається вийти з УЄФА та перейти у азійську асоціацію.