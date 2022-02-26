Збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії, – Цезарій Кулеша
Джерело:твіттер Цезарія Кулеши
У Польщі вкотре відреагували на вторгнення Росії на територію України. Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що збірна не збирається грати проти Росії в стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022.
Збірна Польщі та Росії мають зіграти у півфіналі плей-офф за путівку на чемпіонат світу-2022. Команди мали зіграти матч 24 березні на стадіоні у Москві.
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Раніше зазначалося, що команди зіграють на нейтральному полі.
"Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії. Це єдине правильне рішення", – йдеться у повідомленні.
Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА,
– написав Кулеша.
Швеція та Чехія проведуть очний матч, щоб зіграти з переможцем пари Росія – Польща за право виходу на чемпіонат світу-2022.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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