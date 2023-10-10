Розплата за дії терористів: збірна Палестини не має змоги вилетіти на турнір до Малайзії

Неспровокована військова агресія терористів ХАМАС проти Ізраїлю зупинила мирне життя в регіоні. Через воєнні дії збірна Палестини відмовилася від участі в турнірі.

В середині жовтня в Малазії відбудеться міжнародний футбольний турнір за участю чотирьох азійських збірних: Малайзія, Палестина, Індія, Таджикистан. Проте за три дні до старту організатори повідомили про форс-мажор – команда Палестини не приїде на змагання.

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Через військові дії футболісти не можуть поїхати на турнір

Це стало наслідком війни в Ізраїлі, яку спровокували палестинські бойовики з угрупування ХАМАС. Вранці 7 жовтня терористи завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю та захопили кілька прилеглих до Сектору Газу населених пунктів. У відповідь армія Ізраїлю розпочала військові дії.

Через воєнний стан сполучення між палестинськими територіями закрите. Тож футболісти збірної Палестини не можуть вилетіти до Малайзії.

Генеральний секретар Палестинської асоціації футболу Фірас Абу Хілал в інтерв'ю Reuters пояснив відмову від турніру.

Відкликання заявки сталося через те, що футболісти не можуть подорожувати через події та обставини, які переживають палестинські території,

– сказав у коментарі Фірас Абу Хілал.

Зазначимо, що перший матч на турнірі в Малайзії збірна Палестини повинна була зіграти 13 жовтня проти Таджикистану. У 2023 році "Леви Ханаана" грали лише товариські зустрічі. На 16 та 21 листопада заплановані поєдинки кваліфікації на ЧС-2026: проти Лівану та Австралії. При чому матч проти австралійців повинен відбутися у палестинському місті Аль-Рам, який розташований на Західному березі Йордану.

Що відомо про збірну Палестини