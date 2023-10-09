У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, а пізніше оголосив війну. Після цього уряд Ізраїля почав переносити спортивні заходи у країні.

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Футбол в Ізраїлі на паузі

Зранку 9 жовтня ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль повернув під контроль всі населені пункти на кордоні з Газою, а бойові зіткнення наразі ніде не відбуваються, проте ситуація залишається напруженою.

На цьому фоні стояло питання, чи будуть відбуватися матчі збірної Ізраїлю, які заплановані вже найближчими днями. УЄФА прийняла рішення перенести міжнародні поєдинки на території країни, де поки ситуація не стабілізувалася. В організації повідомили, що нові дати будуть узгоджені пізніше.

Таким чином у жовтні не відбудуться такі матчі в Ізраїлі:

Ізраїль – Швейцарія, кваліфікація Євро-2024 (12 жовтня)

Ізраїль – Естонія, кваліфікація Євро-2025 U21 (12 жовтня)

Ізраїль – Німеччина, кваліфікація Євро-2025 U21 (17 жовтня)

Міні-турнір у межах кваліфікації Євро-2024 U17 (11-17 жовтня)

Також УЄФА ще не прийняла остаточного рішення стосовно виїздного матчу збірної Ізраїлю в кваліфікації Євро-2024 проти Косова, він має відбутися 15 жовтня.

Наразі збірна Ізраїлю посідає третє місце у кваліфікаційній групі I на Євро-2024. Підопічні Алона Хазана набрали 11 очок в шести матчах, поступаючись тільки Румунії (12) та Швейцарії (14). Окрім жовтневих матчів Ізраїль має ще зіграти з Румунією вдома та Андоррою на виїзді, матчі заплановані на 18 та 21 листопада відповідно. На чемпіонат Європи потраплять найкращі 2 команди групи.

Важливо. Під час атаки на Ізраїль загинув відомий колишній місцевий футболіст Ліор Асулін, це сталося на наступний день після вечірки на честь його дня народження.