Флік зберіг за собою крісло головного тренера збірної Німеччини після провалу на ЧС-2022
Джерело:Німецький футбольний союз
Крісло під Ганс-Дітером Фліком захиталось після того, як збірна Німеччини не змогла пройти груповий раунд Мундіалю у Катарі. 57-річний наставник був на межі звільнення.
Багато було чуток та версій після провалу збірної Німеччини на груповому раунді чемпіонату світу-2022. Ганс-Дітер Флік цілком ймовірно міг залишитись без роботи, але Німецький футбольний союз розставив усі крапки над "і".
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Зберіг за собою місце на чолі команди
Німецький спеціаліст зберіг своє крісло головного тренера "бундестім" до домашнього чемпіонату Європи, який відбудеться у 2024 році.
Флік запевнив, що він та його тренерський штаб може принести користь команді для виступів на домашньому Євро.
Я та моя тренерська команда з оптимізмом дивимося на проведення чемпіонату Європи у Німеччині. Ми як команда можемо досягти набагато більшого, ніж показали в Катарі,
– заявив Флік.
Про відставку мова навіть не йде. Флік допрацює контракт до його закінчення. У німецького наставника угода зі збірною Німеччини до кінця липня 22024 року.
До слова. Ганс-Дітер Флік почав роботу з німецькою збірною 1 серпня 2021 року. Під його керівництвом "бундестім" провів 19 матчів.
Як збірна Німеччини виступила на ЧС-2022
- Команда Фліка стала однією з невдах цьогорічного розіграшу ЧС. Мундіаль німці розпочали з несподіваної поразки від Японії 2:1.
- У другому турі Німеччина розписала мирову 1:1 з Іспанією.
- А закінчила німецька збірна груповий раунд ЧС-2022 перемогою над Коста-Рикою 2:4.
- Підопічні Фліка набрала за три тури лише 4 пункти та посіла третє місце у групі "Е", яке не дозволило пробитись у плей-офф.