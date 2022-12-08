Флік зберіг за собою крісло головного тренера збірної Німеччини після провалу на ЧС-2022

8 грудня 2022, 08:40
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Джерело:

Німецький футбольний союз

Крісло під Ганс-Дітером Фліком захиталось після того, як збірна Німеччини не змогла пройти груповий раунд Мундіалю у Катарі. 57-річний наставник був на межі звільнення.

Багато було чуток та версій після провалу збірної Німеччини на груповому раунді чемпіонату світу-2022. Ганс-Дітер Флік цілком ймовірно міг залишитись без роботи, але Німецький футбольний союз розставив усі крапки над "і".

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Зберіг за собою місце на чолі команди

Німецький спеціаліст зберіг своє крісло головного тренера "бундестім" до домашнього чемпіонату Європи, який відбудеться у 2024 році.

Флік запевнив, що він та його тренерський штаб може принести користь команді для виступів на домашньому Євро.

Я та моя тренерська команда з оптимізмом дивимося на проведення чемпіонату Європи у Німеччині. Ми як команда можемо досягти набагато більшого, ніж показали в Катарі,
– заявив Флік.

Про відставку мова навіть не йде. Флік допрацює контракт до його закінчення. У німецького наставника угода зі збірною Німеччини до кінця липня 22024 року.

До слова. Ганс-Дітер Флік почав роботу з німецькою збірною 1 серпня 2021 року. Під його керівництвом "бундестім" провів 19 матчів.

Як збірна Німеччини виступила на ЧС-2022

  • Команда Фліка стала однією з невдах цьогорічного розіграшу ЧС. Мундіаль німці розпочали з несподіваної поразки від Японії 2:1.
  • У другому турі Німеччина розписала мирову 1:1 з Іспанією.
  • А закінчила німецька збірна груповий раунд ЧС-2022 перемогою над Коста-Рикою 2:4.
  • Підопічні Фліка набрала за три тури лише 4 пункти та посіла третє місце у групі "Е", яке не дозволило пробитись у плей-офф.
Автор: Софія Кулай