Провал за провалом: збірна Німеччини офіційно звільнила головного тренера
Джерело:Німецький футбольний союз
Збірна Німеччини ніяк не може віднайти того тренера, який поверне світового футбольного лідера на переможний шлях. Гансі Флік не став таким героєм.
10 вересня Німецький футбольний союз оголосив про звільнення з посади головного тренера збірної Гансі Фліка. Разом із ним національну команду покинули його помічники – Маркус Зорг і Данні Рьоля.
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На Євро-2024 вже із новим тренером
Терпець у керівництва увірвався після сенсаційної поразки Німеччини у товариському матчі від Японії 1:4, який відбувся 9 вересня. Єдиний гол у поєдинку у складі "Бундестім" забив Лерой Сане, коли на 19-й хвилині зрівняв рахунок 1:1. Адже до цього японець Іто Дзюня вивів свою команду уперед.
Після чого у ворота Марка-Андре тер Штегена влетіло ще три м'ячі.
Підопічні ще тоді 58-річного Фліка зазнали третьої поразки поспіль. До цього його команда програвала Польщі 1:0 та Колумбії 2:3. Однак не дуже вдалу гру "Бундестім" показував ще від матчу проти Бельгії (28 березня 2023 року), коли програв 2:3. Після чого була бойова нічия 3:3 в особливій зустрічі з Україною.
Цими товариськими поєдинками німці заповнюють міжнародну паузу на матчі збірних у відборі на Євро-2024, який вони пропускають через статус господарів.
Відзначимо, що Флік пропрацював на чолі німецької збірної 25 матчів, у яких його команда здобула 12 перемог, розписала 7 мирових та зазнала 6 поразок (від 1 серпня 2021 року).
Повідомляють, що наступником Фліка у тренерському кріслі Німеччини буде Юліан Нагельсманн.До слова. 12 вересня Німеччина проведе черговий товариський матч. Суперниками будуть французи.