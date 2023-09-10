9 вересня Італія зіграла внічию 1:1 у виїзному матчі проти Північної Македонії. "Скуадра адзуррі" втратили мінімальну перемогу. На 47-й хвилині Чіро Іммобіле відкрив рахунок у зустрічі, але в останні 10 хвилин господарі врятувались від поразки завдяки точному удару Еніса Барді.

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Кадрові втрати "Скуадра адзурри"

Після цього поєдинку розташування італійської збірної покинули одразу два основні футболісти – захисник Роми Джанлука Манчіні та правий вінгер із Наполі Маттео Політано. Вони вирушили у свої клуби.

Обидва не дограли матч проти македонців до фінального свистка. По перерві замість Політано, який відчув проблеми з трицепсом гомілки, на полі з'явився Ніколо Заніоло. А на 59-й хвилині замість Манчіні, який розтягнув стегновий м'яз правої ноги, на футбольне поле вийшов Джорджо Скальвіні.

Натомість Лучано Спалетті довикликав у збірну футболіста Болоньї Ріккардо Орсоліні, який може зіграти проти України.

Ця нічия не дозволила Італії наблизитись впритул до України у турнірній таблиці групи "С". Підопічні Спалетті набрали 4 бали проти 7-ми очок в українців. У найближчій грі може все змінитись.

Важливо! Матч відбору на Євро-2024 Італія – Україна відбудеться 12 вересня о 22:00 (з київським часом) на легендарному "Сан-Сіро". Це перша зустріч цих збірних у цій кваліфікації.

Щодо України, то у Мілан не вирушив травмований захисник київського Динамо Олександр Тимчик. Натомість із командою поїхав Михайло Мудрик, який попросив заміну у матчі проти Англії (1:1).