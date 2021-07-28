Збірна Німеччини з футболу сенсаційно вилетіла з Олімпіади

Збірна Німеччини з футболу покидає Олімпійські ігри вже після матчів групового етапу. Німці не змогли вийти в плей-офф.

Збірна Німеччини на Олімпіаді потрапила до групи зі збірними Бразилії, Кот-д'Івуару та Саудівської Аравії. Перший матч для німців закінчився поразкою від бразильців з рахунком 4:2.

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Далі німці перемогли Саудівську Аравію з рахунком 3:2. При цьому переможний гол було забито, коли команда грала в меншості.

Але для виходу в плей-офф збірній Німеччині треба було перемагати Кот-д'Івуар. Однак гра закінчилася внічию, тому далі пройшла африканська збірна.