Мартина Трайдос виступає у ваговій категорії до 63 кілограм. І в першому бою протистояла угорці Софі Езбаш. Перед боєм тренер німкені струсонув її, після чого дав два ляпаси по обличчю.

Оце так Спортсмени з Ізраїлю курйозно зламали картонне ліжко в Олімпійському селищі: відео

Цей момент потрапив до трансляції змагань і доволі швидко розлетівся мережею.

Тож Мартині Трайдос довелося самій пояснювати, що сталося. За її словами, це ритуал, який вона сама обрала. Все заради того, щоб завестися на бій. Тож її тренер лише зробив те, що вона попросила.