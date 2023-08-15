У неділю, 13 серпня, стало відомо, що збірна Італії залишилася без головного тренера. За власним бажання пішов у відставку Роберто Манчіні.

До теми За місяць до матчу з Україною: Манчіні більше не головний тренер збірної Італії з футболу

Не отримував підтримки від президента Федерації футболу Італії

Причини такого рішення не називалися, але було відомо, що це ініціатива саме тренера. Уже колишній наставник "скуадри адзурри" вперше прокоментував свою відставку та пояснив чому пішов із команди. За словами Манчіні, він не знайшов спільної мови з президентом Федерації футболу Італії.

"Пояснив Гравіні, що в ці місяці мені потрібна підтримка і спокій, але він цього не зробив, тому я пішов у відставку. Чи мав я це зробити раніше? Можливо. Але я залишив збірну за 25 днів до матчу, а не за 3.

Гравіна цілий рік намагався революціонізувати мій персонал. Я намагався сказати йому, що максимум він може додати пару нових облич, але він не може прибрати двох учасників штабу, який працює та перемагає. У всякому разі, це я повинен вирішувати, чи треба замінити члена мого штабу.

Гравіна деякий час думав про справи зовсім інакше, ніж я. Мене вбили лише за моє рішення піти. Я хотів дати сигнал президенту, він міг би мені допомогти, якби захотів", – сказав Манчіні.

Також Роберто зазначив, що просив прибрати з контракту пункт про право звільнити його в разі невиходу на Євро-2024. Для нього це було важливо, щоб мати спокій під час кваліфікаційного раунду. За його словами, тренер і так би подав у відставку у разі невиконання завдання.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, італієць найближчим часом очолить збірну Саудівської Аравії та підпише контракт на 3 роки, за кожен з яких отримуватиме 40 мільйонів євро.

Роберто Манчіні у збірній Італії

Очолив національну команду у 2018 році після провального виступу італійців у відборі до ЧС-2018. Став чемпіоном Євро-2020 (трофей, який не вигравала збірна з 1968 року), але потім не пробився у фінальну стадію ЧС-2022. У кваліфікаційному раунді до Євро-2024 провів з командою 2 матчі (перемога над Мальтою та поразка від Англії).