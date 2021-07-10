Доганяв автобус: збірна Італії ледь не забула взяти на фінал Євро-2020 свою легенду – відео
10 липня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Збірна Італії зустрінеться з Англією у фіналі Євро-2020. Італійська збірна вже вирушила до Лондона, де на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінальний поєдинок. Не обійшлося без казусів.
Італія ледь не забула про легенду
Італія вирушила зі своєї тренувальної бази у Флоренції на фінал Євро-2020 проти Англії. Відправлення "скуадри адзурри" прийшли побачити журналісти.
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І не даремно! В ефір потрапили кумедні кадри. Коли вся команда вже сіла в автобус і була готова вирушити в аеропорт, в останній момент згадала, що забула главу делегації команди, легендарного в минулому форварда Джанлуку Віаллі.
Автобус вчасно зупинився, а Віаллі довело пробігтися декілька метрів. На щастя, глава делегації вирушив у Лондон.
- Фінал Євро-2020 Італія – Англія відбудеться у неділю, 11 липня. Початок гри о 22:00.
- Для Англії це перший вихід у фінал чемпіонатів Європи. Італія ж спробує вдруге виграти Євро.
- У 2012 році італійці програли у фіналі збірній Іспанії. Обидві збірні не програвали на Євро-2020.