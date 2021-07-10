Італія ледь не забула про легенду

Італія вирушила зі своєї тренувальної бази у Флоренції на фінал Євро-2020 проти Англії. Відправлення "скуадри адзурри" прийшли побачити журналісти.

Варте уваги Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія

І не даремно! В ефір потрапили кумедні кадри. Коли вся команда вже сіла в автобус і була готова вирушити в аеропорт, в останній момент згадала, що забула главу делегації команди, легендарного в минулому форварда Джанлуку Віаллі.

Автобус вчасно зупинився, а Віаллі довело пробігтися декілька метрів. На щастя, глава делегації вирушив у Лондон.