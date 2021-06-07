Збірна Іспанії скасувала спаринг перед Євро-2020 через COVID-19 у Бускетса

Збірна Іспанії з футболу вимушено скасувала спаринг з Литвою за 4 дні до офіційного початку Євро-2020. Причиною став коронавірус.

Молодіжна команда замінить збірну Іспанії

Півзахисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Серджіо Бускетс здав позитивний тест на коронавірус. Футболіст піде на самоізоляцію.

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Крім того, іспанська команда, щоб не допустити поширення вірусу, скасувала заплановані заходи.

У запланованому на 8 червня товариському матчі з Литвою зіграє молодіжна збірна Іспанії.