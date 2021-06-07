Молодежная команда заменит сборную Испании
Полузащитник сборной Испании и каталонской Барселоны Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Футболист пойдет на самоизоляцию.
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Кроме того, испанская команда, чтобы не допустить распространения вируса, отменила запланированные мероприятия.
В запланированном на 8 июня товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании.
- Свой первый матч на Евро-2020 команда Луиса Энрике сыграет 14 июня против Швеции. Также в группе испанцам будут противостоять Польша и Словакия.
- Испания выиграла чемпионат Европы дважды подряд – в 2008 и 2012 годах. В 2016 году испанцы уступили Италии в 1/8 финала.