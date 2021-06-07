Молодіжна команда замінить збірну Іспанії
Півзахисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Серджіо Бускетс здав позитивний тест на коронавірус. Футболіст піде на самоізоляцію.
До слова Чи переможе Україна Кіпр в генеральній репетиції перед Євро-2020: прогноз
Крім того, іспанська команда, щоб не допустити поширення вірусу, скасувала заплановані заходи.
У запланованому на 8 червня товариському матчі з Литвою зіграє молодіжна збірна Іспанії.
- Свій перший матч на Євро-2020 команда Луїса Енріке зіграє 14 червня проти Швеції. Також у групі іспанцям будуть протистояти Польща та Словаччина.
- Іспанія виграла чемпіонат Європи двічі поспіль – у 2008 та 2012 роках. У 2016 році іспанці поступилися Італії в 1/8 фіналу.