Молодіжна команда замінить збірну Іспанії

Півзахисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Серджіо Бускетс здав позитивний тест на коронавірус. Футболіст піде на самоізоляцію.

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Крім того, іспанська команда, щоб не допустити поширення вірусу, скасувала заплановані заходи.

У запланованому на 8 червня товариському матчі з Литвою зіграє молодіжна збірна Іспанії.

  • Свій перший матч на Євро-2020 команда Луїса Енріке зіграє 14 червня проти Швеції. Також у групі іспанцям будуть протистояти Польща та Словаччина.
  • Іспанія виграла чемпіонат Європи двічі поспіль – у 2008 та 2012 роках. У 2016 році іспанці поступилися Італії в 1/8 фіналу.