Молодіжна команда замінить збірну Іспанії

Півзахисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Серджіо Бускетс здав позитивний тест на коронавірус. Футболіст піде на самоізоляцію.

До слова Чи переможе Україна Кіпр в генеральній репетиції перед Євро-2020: прогноз

Крім того, іспанська команда, щоб не допустити поширення вірусу, скасувала заплановані заходи.

У запланованому на 8 червня товариському матчі з Литвою зіграє молодіжна збірна Іспанії.