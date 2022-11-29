Матч 3 туру у групі В між збірними Ірану та США є вирішальним для команд у плані виходу до плей-оф. Крім того, це протистояння має ще й дуже багато політичних підтекстів.

Важливо "Їх хочуть вбити": футболісти збірної Ірану отримують погрози через протести на ЧС-2022

Погрози від влади Ірану

Сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремним ув'язненням і тортурами, якщо футболісти не будуть поводитись "відповідно" перед матчем проти США.

Також зазначається, що за представниками національної збірної Ірану приїхали слідкувати офіцери Корпусу вартових Ісламської революції. Це військова гілка виконавчої влади Ірану, яка відповідає за захист Ісламської революції та її звершень. Футболістам було заборонено залишати розташування збірної чи зустрічатись з іноземцями.

Поєдинок між збірними Ірану та США відбудеться 29 листопада о 21:00. Цей матч є лобовим. Радше за все, саме переможець цієї гри вийде до 1/8 фіналу чемпіонату світу.