Матч 3 тура в группе В между сборными Ирана и США является решающим для команд в плане выхода в плей-офф. Кроме того, это противостояние имеет еще очень много политических подтекстов.

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Угрозы от властей Ирана

Семьям игроков сборной Ирана угрожали тюремным заключением и пытками, если футболисты не будут вести себя "соответственно" перед матчем против США.

Также отмечается, что за представителями национальной сборной Ирана приехали следить офицеры Корпуса стражей Исламской революции. Это военная ветвь исполнительной власти Ирана, отвечающая за защиту Исламской революции и ее свершений. Футболистам было запрещено покидать расположение сборной или встречаться с иностранцами.

Поединок между сборными Ирана и США состоится 29 ноября в 21.00. Этот матч является лобовым. Скорее всего, именно победитель этой игры выйдет в 1/8 финала чемпионата мира.