Збірна Фінляндії зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною

Національна команда Фінляндії не зможе використовувати весь свій кадровий потенціал в матчі з Україною у відборі до ЧС-2022. Поєдинок відбудеться 9 жовтня.

За даними джерела, півзахисник Суомі Каан Кайрінен і нападник Маркус Форсс, не зможуть зіграти проти України і Казахстану.

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Кайрінен пропустив суботній матч Ліллестрема і на відновлення йому потрібно кілька тижнів. А Форсс отримав удар ліктем у вухо в матчі Брентфорда. Він може грати, але йому протипоказані перельоти.

Фінляндія – Україна: перед матчем