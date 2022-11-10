За межею здорового глузду: ФІФА заборонила збірній Данії футболки з написом про права людей

Збірна Данії з футболу планувала висловити свій протест на ЧС-2022 в Катарі щодо умов праці трудових мігрантів. Але ФІФА не дозволила їм цього зробити.

Збірна Данії з футболу виступить на чемпіонаті світу в Катарі. Але щодо самого місця проведення турніру, то в данців є чимало претензій. Чи не головне – порушення прав людей в цій країні.

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Ще за півтора року до ЧС-2022, у лютому 2021 року, видання The Guardian опублікувало дані про загибель близько 6,5 тисяч мігрантів, які були залучені до будівництва стадіонів та інших інфраструктурних об'єктів в Катарі.

Тож на турнір збірна Данії та компанія Hummel представили спеціальну форму. Окрім традиційних білого та червоного комплектів, третя форма Данії – чорна, в "кольорі трауру". Також на формі не буде видно жодних елементів – ні емблеми збірної, ні логотипу виробника.

"Ми не хочемо бути поміченими під час турніру, який коштував життя тисячам людей. Ми постійно підтримуємо збірну Данії, але це не те саме, що підтримувати Катар як приймаючу країну", – заявили в Hummel.

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Та і на цьому данці вирішили не зупинятися. Вони планували на тренувальній формі розмістити напис "Права людини для всіх". Зазвичай збірні використовують місця на тренувальній формі для спонсорів. Адже ФІФА не дозволяє наносити спонсорські написи на ігрову форму. Окрім того, два спонсори збірної Данії Danske Spil та Arbejdernes Landsbank погодилися, щоб замість їх логотипів на тренувальних футболках були написи про права людини.

Але ФІФА не дала дозвіл збірній Данії розмістити цей напис. Своє рішення в ФІФА обґрунтували тим, що правила не дозволяють такі політичні меседжі.