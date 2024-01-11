Очікувалося, що 5-разових чемпіонів світу влітку 2024 року очолить наставник Реала Карло Анчелотті після закінчення контракту з "вершковими". Проте італієць продовжив угоду з мадридцями до 30 червня 2026 року.

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Хто очолив збірну Бразилії

Після цього Бразильська конфедерація футболу розпочала активний пошук серед інших кандидатів. Вибір її зупинився на 61-річному спеціалісту Дорівалі Жуніорі, який з квітня 2023 року й до призначення в національну команду Бразилії очолював Сан-Паулу.

Деталі угоди між сторонами поки не розголошуються. Новий тренер "селесао" має провести дебютну пресконференцію вже ввечері 11 січня.

Протягом тренерської кар'єри досвідчений фахівець тренував низку бразильських клубів. Його головним успіхом наразі вважається тріумф у 2022 році з Фламенгу.

Тоді Дорівал Жуніор здобув Кубок Лібертадорес, перемігши у фіналі Атлетіку Паранаенсі. Також вигравав чемпіонат Бразилії з трьома різними клубами: Сан-Паулу, Фламенгу та Сантосом.

Довідка. Дорівал Жуніор дебютує на чолі збірної Бразилії 23 березня в товариському матчі проти Англії. Перший офіційний поєдинок відбудеться аж 29 червня. У рамках Кубка Америки "селесао" гратимуть з Парагваєм.