Головний тренер Реала Карло Анчелотті продовжив контракт із мадридським клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових", пише 24 Канал.

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Реал продовжив контракт із Анчелотті

Нова угода розрахована до 30 червня 2026 року. Угода була підписана ще перед Різдвом, однак оголосили сторони про це лише зараз.

Ця новина навряд чи є хорошою для українських любителів футболу, адже голкіпер збірної України Андрій Лунін отримує мало ігрового часу від Анчелотті.

Керівництво мадридського клубу задоволене першою половиною поточного сезону. Реал з першого місця вийшов із групи в Лізі чемпіонів, а також очолює турнірну таблицю іспанської Прімери після 18 турів.

Карло Анчелотті двічі очолював "вершкових". Другий прихід італійського фахівця на "Сантьяго Бернабеу" триває з 2021 року.

Додамо. За свою тренерську кар'єру Карло також встиг попрацювати в Пармі, Ювентусі, Мілані, Челсі, ПСЖ, Баварії та Наполі.