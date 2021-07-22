У першому матчі зіграли Єгипет та Іспанія. Європейська збірна, яка привезла у Токіо багато провідних футболістів, не змогла здолати Єгипет. Команди зіграли внічию.
Варте уваги Дві футболісти збірної Бразилії встановили унікальні досягнення на Олімпіаді
Єгипет – Іспанія 0:0
Мексика – Франція 4:1
Голи: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 80, Агірре, 90+1 – Жиньяк, 59
Нова Зеландія – Південна Корея 1:0
Гол: Вуд, 70
Кот-д'Івуар – Саудівська Аравія 2:1
Голи: Амрі, 39 (авт), Кессі, 66 – Аль-Давсарі, 44
Вилучення: Думбія, 90+4 (Кот-д'Івуар)
Аргентина – Австралія 0:2
Голи: Вейлс, 14, Тіліо, 80
Вилучення: Ортега, 45+3 (Аргентина)
Гондурас – Оліва 0:1
Гол: Оліва, 45+1
Японія – Південна Африка 1:0
Гол: Кубо, 71
До речі Збірна Німеччини з футболу на Олімпіаді зіграє у траурних пов'язках
Бразилія перемогла Німеччину у фіналі Олімпійських ігор-2016. Німецька команда не змогла взяти реванш, програвши драматичний матч бразильцям у Токіо.
Бразилія – Німеччина 4:2
Голи: Річарлісон, 7, 22, 30, Паулінью, 90+4 – Амірі, 57, Ахе, 83
Незабитий пенальті: Кунья, 45+1 (Бразилія)
Вилучення: Арнольд, 63 (Німеччина)