У першому матчі зіграли Єгипет та Іспанія. Європейська збірна, яка привезла у Токіо багато провідних футболістів, не змогла здолати Єгипет. Команди зіграли внічию.

Варте уваги Дві футболісти збірної Бразилії встановили унікальні досягнення на Олімпіаді

Єгипет – Іспанія 0:0

Мексика – Франція 4:1

Голи: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 80, Агірре, 90+1 – Жиньяк, 59

Нова Зеландія – Південна Корея 1:0

Гол: Вуд, 70

Кот-д'Івуар – Саудівська Аравія 2:1

Голи: Амрі, 39 (авт), Кессі, 66 – Аль-Давсарі, 44

Вилучення: Думбія, 90+4 (Кот-д'Івуар)

Аргентина – Австралія 0:2

Голи: Вейлс, 14, Тіліо, 80

Вилучення: Ортега, 45+3 (Аргентина)

Гондурас – Оліва 0:1

Гол: Оліва, 45+1

Японія – Південна Африка 1:0

Гол: Кубо, 71

До речі Збірна Німеччини з футболу на Олімпіаді зіграє у траурних пов'язках

Бразилія перемогла Німеччину у фіналі Олімпійських ігор-2016. Німецька команда не змогла взяти реванш, програвши драматичний матч бразильцям у Токіо.

Бразилія – Німеччина 4:2

Голи: Річарлісон, 7, 22, 30, Паулінью, 90+4 – Амірі, 57, Ахе, 83

Незабитий пенальті: Кунья, 45+1 (Бразилія)

Вилучення: Арнольд, 63 (Німеччина)