В первом матче сыграли Египет и Испания. Европейская сборная, которая привезла в Токио много ведущих футболистов, не смогла одолеть Египет. Команды сыграли вничью.

Достойное внимания Два футболиста сборной Бразилии установили уникальные достижения на Олимпиаде

Египет – Испания 0:0

Мексика – Франция 4:1

Голы: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 80, Агирре, 90+1 – Жиньяк, 59

Новая Зеландия – Южная Корея 1:0

Гол: Вуд, 70

Кот-д'ивуар – Саудовская Аравия 2:1

Голы: Амри, 39 (авт), Кэсси, 66 – Аль-Давсари, 44

Удаление: Думбия, 90 + 4 (Кот-д'ивуар)

Аргентина – Австралия 0:2

Голы: Уэйлс, 14, Тилио, 80

Удаление: Ортега, 45+3 (Аргентина)

Гондурас – Олива 0:1

Гол: Олива, 45 + 1

Япония – Южная Африка 1:0

Гол: Кубо, 71

Кстати Сборная Германии по футболу на Олимпиаде сыграет в траурных повязках

Бразилия победила Германию в финале Олимпийских игр-2016. Немецкая команда не смогла взять реванш, проиграв драматичный матч бразильцам в Токио.

Бразилия – Германия 4:2

Голы: Ричарлисон, 7, 22, 30, Паулинью, 90 + 4 – Амири, 57, Ахе, 83

Незабитый пенальти: Кунья, 45+1 (Бразилия)

Удаление: Арнольд, 63 (Германия)