Збірна Бельгії проживає не найкращі часи: Азар міркує над завершенням кар'єри

Капітан збірної Бельгії та півзахисник Реала Еден Азар розмірковує над завершенням міжнародної кар'єри, тому є всі підстави вважати, що гравець перестане виступати за збірну.

За інформацією Marca, на таке рішення вплинув виліт помаранчевих з Чемпіонату світу на стадії групового етапу, передає 24 канал.

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Наразі рішення не прийнято, однак Азар міркує над цією ідеєю. Він планує обговорити її з людьми, яким довіряє.

Суперечки у збірній Бельгії

Після поразки від збірної Марокко (0:2) в рамках другого туру чемпіонату світу у складі бельгійської команди спалахнула сварка, проте Еден Азар спростував чутки, запевнивши, що нічого серйозного не відбулось.

Раніше мовилось про нібито конфлікт між Еденом Азаром, Кевіном Де Брюйне та Яном Вертонгеном. У сварку також втрутився Ромелу Лукаку, який і зупинив процес.