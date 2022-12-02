По информации Marca, на такое решение повлиял вылет оранжевых из Чемпионата мира на стадии группового этапа, передает 24 канал .

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Пока решение не принято, однако Азар рассуждает над этой идеей. Он планирует обсудить ее с доверяющими людьми.

Споры в сборной Бельгии

После поражения от сборной Марокко (0:2) в рамках второго тура чемпионата мира в составе бельгийской команды разразилась ссора, однако Эден Азар опроверг слухи, заверив, что ничего серьезного не произошло.

Ранее говорилось о якобы конфликте между Эденом Азаром, Кевином Де Брюйне и Яном Вертонгеном. В ссору также вмешался Ромелу Лукаку, который и остановил процесс.