Зайшли в глухий кут, – Світоліна вперше зізналася, чому розсталася з тренером

Еліна Світоліна припинила співпрацю з тренером Ендрю Беттлсом. Українська тенісистка вперше розповіла, що стало причиною розставання з тренером.

Світоліна та Беттлс вичерпали досвід

Тенісистка розповіла, що вони з Беттлсом більше нічого не могли дати одне одному через тривалу співпрацю.

Варте уваги Світоліна розповіла, чи змінить громадянство: тенісистка отримувала пропозиції

У тенісі з тренерами є термін придатності. Дуже багато проходить роботи з тренером і ти їздиш з ним постійно. Ти бачиш його практично 24 години й повинен проводити з ним максимально багато часу, щоб бути в ідеальній формі для виступів. Іноді буває вичерпаний досвід і тренера, і гравця,

– сказала Світоліна.

Вона додала, що пропрацювати 5 років з одним тренером у тенісі – це неймовірно багато. Еліна спростувала інформацію, що вже розставалася з Беттлсом.

Світоліна зазначила, що Беттлс спершу був її спаринг-партнером, після чого вона призначила його головним тренером.

Британець тренував Світоліну з 2018-го року й тепер вони разом зрозуміли, що зайшли в глухий кут.

Як тільки ми сіли обговорювати плани на наступний сезон – ми знали, що зайшли в глухий кут й потрібно щось змінювати,

– сказала тенісистка.

Еліна додала, що першою заявила Беттлсу про те, що варто завершити співпрацю. Світоліна зізналася, що їй було важко це зробити. Тепер же тенісистка планує визначитися з новим наставником.

Відео інтерв'ю Світоліної

Світоліна розсталася з тренером

Найтитулованіша українська тенісистка у жовні повідомила, що вирішила розстатися зі своїм тренером.

З Ендрю Беттлсом у 27-річної Світоліної був найкращий період кар'єри. За 5 років з британцем Світоліна здобула 11 титулів та виграла "бронзу" Олімпіади-2020.

Світоліна виграла Підсумковий турнір у 2018 році та вийшла до півфіналів Вімблдону та US Open. Досі це не вдавалося жодній тенісистці з українським паспортом.