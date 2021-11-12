Світоліна: Я в душі українка

27-річна Світоліна переконує, що зміна громадянства не входить у її плани. Еліна заявила, що має резиденцію Монако й громадянства інших країн не дадуть їй ніяких привілеїв.

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У мене немає ніяких привілеїв отримувати якесь інше громадянство. У мене є резиденція Монако. Я завжди буду виступати за Україну. Я в душі українка й завжди буду повертатися на Батьківщину. Неважливо, де я проживатиму,

– запевнила Світоліна.

Колишня третя ракетка світу підтвердила, що отримували пропозицію змінити громадянство. За словами Еліни, інший паспорт їй пропонували у ранньому віці.

"Так, було багато пропозицій. У 10 років, коли ми тренувалися в Ізраїлі декілька тижнів, там були пропозиції", – зазначила Світоліна.

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Досягнення Світоліної

Світоліна – найуспішніша тенісистка в історії України. Еліна виграла 15 титулів WTA. У 2018 році вона тріумфувала на Підсумковому турнірі, який вважається одним з найбільш престижних у тенісі.

Тенісистка першою з українок вийшла до півфіналів турнірів серії Гренд Слем. У 2019 році Світоліна пробилася до півфіналу Вімблдону та US Open.

Також вона першою з українських тенісисток увійшла до п'ятірки найкращих у рейтингу WTA. На Олімпіаді-2020 Еліна завоювала першу в історії України медаль з тенісу. Вона взяла "бронзу".

Призові Світоліної за кар'єру вже складають понад 21 мільйон доларів.