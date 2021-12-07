У заявці збірної України на гру з Шотландією будуть два дебютанти, – ЗМІ
Джерело:твітер Ігоря Бурбаса
Збірна України з футболу 24 березня зіграє з Шотландією у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У складі "синьо-жовтих" можуть бути несподіванки.
Два новачки у збірній
Олександр Петраков викличе у збірну України двох новачків. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
До теми Петраков включив таланта Шахтаря у розширений список збірної України
У січні делегація УАФ подаватиме заявки на отримання британських віз. У розширений список синьо-жовтої команди потрапили 36 футболістів. Серед них будуть дебютанти. Один із них буде вундеркінд Шахтаря Михайло Мудрик, який нещодавно отримав овації стадіону Реала.
Не сподіванкою стала поява одного з лідерів Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.
- У сезоні-2021/2022 Мудрик відіграв за Шахтар 17 матчів, у яких забив 2 голи та віддав аж 9 асистів.
- Гуцуляк у футболці Дніпра-1 провів 14 зустрічей в усіх турнірах, у яких наколотив 4 голи та зробив одну результативну передачу на партнера по команді.
Україна продовжує боротьбу за ЧС-2022
Підопічні Петракова 24-го березня спробують переграти Шотландію. Звитяга над британцями дозволить "синьо-жовтим" продовжити свій шлях у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то наступним суперником команди стане переможець пари Уельс – Австрія. Поєдинок відбудеться 29-го березня.
Нагадаємо, що Україна вийшла у плей-офф відбору з другого місця групи D. Футболісти Петракова у груповому раунді набрали 12 очок, поступившись лише Франції.