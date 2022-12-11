Чемпіонка поборола COVID-19: Джима повертається на етап Кубка світу

Закінчився другий етап Кубка світу-2022/2023 з біатлону. Результати української збірної наразі далекі від хороших, а кадрова ситуація продовжує перебувати у хиткому стані.

Є із розташування жіночої команди й позитивні новини. На третьому етапі Кубка світу з біатлону повернеться лідерка збірної Юлія Джима.

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32-річна біатлоністка не провела у новому сезоні ще жодної гонки. Джима пропустила етапи Кубка світу у фінському Контіолахті та австрійському Хохфільцені через позитивний тест на коронавірус.

Цікаво, що Юлія була у стартовому листі спринту у першій гонці сезону в Контіолахті, але в останній момент її замінила Олена Білосюк.

Джима змінить у заявці збірної 17-річну дебютантку Олександру Меркушину.

Склад збірної України

Юлія Джима

Дар'я Блашко

Анна Кривонос

Олена Білосюк

Анастасія Меркушина

Третій етап Кубка світу стартує 15 грудня у французькому Ансі. Прихильники біатлону побачать спринти, гонки переслідування та перші у цьому сезоні мас-старти. Етап триватиме до 18 грудня.

Ці старти будуть заключними для біатлоністів у 2022 році. Четвертий етап у словенській Поклюці відбудеться вже у новому 2023-му.