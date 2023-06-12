Заявка збірної України на матч проти Німеччини: лідер Динамо та ще троє гравців поза списком

УАФ назвала список гравців, які потрапили до заявки на матч проти Німеччини. Гра відбудеться 12 червня та матиме благодійний статус.

Стала відома остаточна заявка збірної України на благодійний матч проти збірної Німеччини. З 27 гравців, що були викликані до лав національної команди – тренерський штаб обрав 23 футболістів.

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Чотири футболіста залишилися поза заявкою

Із тих гравців, хто був викликаний на матчі збірних до заявки не потрапили: Віталій Буяльський, Владислав Кочергін, Назарій Русин та Сергій Кривцов.

Остаточний список гравців, хто може взяти участь у матчі проти 4-разових чемпіонів світу:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.