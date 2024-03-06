Унаи Мельгоса вызвал в расположение национальной команды 24-х футболистов. Среди них оказалось трое легионеров – Ярмолюк, Хлань и Варфоломеев. Второй недавно отличился по системе "гол плюс пас" в Польше.

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Заявка "молодежки" Украины U-21

Вратари: Павел Исенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1).

Павел Исенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1). Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбык (оба – Рух), Владимир Салюк (Черноморец).

Илья Крупский (Ворскла), Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбык (оба – Рух), Владимир Салюк (Черноморец). Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Евгений Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (оба – Динамо), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – Днепр-1), Александр Яцык (Заря), Максим Хлань (Лехия, Польша), Борис Крушинский (Полесье), Илья Квасница (Рух), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Брагару (Черноморец).

Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Евгений Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (оба – Динамо), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – Днепр-1), Александр Яцык (Заря), Максим Хлань (Лехия, Польша), Борис Крушинский (Полесье), Илья Квасница (Рух), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Брагару (Черноморец). Нападающие: Игорь Горбач (Заря), Игорь Краснопир (Оболонь).



Заявка "молодежки" Украины на мартовские матчи / Фото УАФ

В марте подопечные Мельгосы проведут товарищескую встречу против Марокко U-23, которая состоится 22 марта. Начало матча в Турции в 20:00 по Киеву.

После чего "сине-желтые" сыграют против сверстников из Азербайджана в отборе на молодежное Евро. Поединок состоится в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 (по киевскому времени).

Вспомним. После 5-ти туров Украина единолично возглавляет группу, набрав 15 баллов. У второй Англии в активе 12 очков. Тройку лидеров замыкает Сербия – 9 пунктов. По три балла у Азербайджана, Люксембурга и Северной Ирландии.