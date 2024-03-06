Унаи Мельгоса вызвал в расположение национальной команды 24-х футболистов. Среди них оказалось трое легионеров – Ярмолюк, Хлань и Варфоломеев. Второй недавно отличился по системе "гол плюс пас" в Польше.
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Заявка "молодежки" Украины U-21
- Вратари: Павел Исенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1).
- Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбык (оба – Рух), Владимир Салюк (Черноморец).
- Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Евгений Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (оба – Динамо), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – Днепр-1), Александр Яцык (Заря), Максим Хлань (Лехия, Польша), Борис Крушинский (Полесье), Илья Квасница (Рух), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Брагару (Черноморец).
- Нападающие: Игорь Горбач (Заря), Игорь Краснопир (Оболонь).
Заявка "молодежки" Украины на мартовские матчи / Фото УАФ
В марте подопечные Мельгосы проведут товарищескую встречу против Марокко U-23, которая состоится 22 марта. Начало матча в Турции в 20:00 по Киеву.
После чего "сине-желтые" сыграют против сверстников из Азербайджана в отборе на молодежное Евро. Поединок состоится в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 (по киевскому времени).