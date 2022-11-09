З Модричем і ексзахисником Динамо: збірна Хорватії оголосила заявку на ЧС-2022
Джерело:твітер збірної Хорватії
Національні команди визначаються із тими, хто поїде представляти країну на чемпіонат світу-2022 у Катар. Збірна Хорватії оголосила остаточну заявку.
Головний тренер Златко Даліч візьме із собою у Катар найсильніших. У хорватської збірної немає глобальних кадрових втрат.
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На чемпіонат світу-2022 полетить і Лука Модрич, і Марсело Брозович, і Іван Перишич. Також у заявку потрапив колишній захисник київського Динамо Домагой Віда.
Заявка збірної Хорватії
- Голкіпери: Домінік Лівакович, Івіца Івушич, Іво Грбич.
- Захисники: Домагой Віда, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Йосип Станішич, Мартін Ерліч, Йосип Шутало.
- Півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Маріо Пашалич, Нікола Влашич, Ловро Маєр, Крістіян Якіч, Лука Сучич.
- Нападники: Іван Перишич, Андрій Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будімір, Марко Лівая.
Заявка збірної Хорватії на ЧС-2022 / Фото з твітеру національної команди
Нагадаємо, що у груповому раунді ЧС-2022 Хорватії зустрінеться з Марокко, Канадою та Бельгією. Хорвати розпочнуть свій шлях у Катарі матчем проти Марокко, який запланований на 23 листопада.
Календар матчів збірної Хорватії
- 23 листопада. Марокко – Хорватія
- 27 листопада. Хорватія – Канада
- 1 грудня. Хорватія – Бельгія