З Модричем і ексзахисником Динамо: збірна Хорватії оголосила заявку на ЧС-2022

9 листопада 2022 , 14:22
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Джерело:

твітер збірної Хорватії

Національні команди визначаються із тими, хто поїде представляти країну на чемпіонат світу-2022 у Катар. Збірна Хорватії оголосила остаточну заявку.

Головний тренер Златко Даліч візьме із собою у Катар найсильніших. У хорватської збірної немає глобальних кадрових втрат.

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На чемпіонат світу-2022 полетить і Лука Модрич, і Марсело Брозович, і Іван Перишич. Також у заявку потрапив колишній захисник київського Динамо Домагой Віда.

Заявка збірної Хорватії

  • Голкіпери: Домінік Лівакович, Івіца Івушич, Іво Грбич.
  • Захисники: Домагой Віда, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Йосип Станішич, Мартін Ерліч, Йосип Шутало.
  • Півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Маріо Пашалич, Нікола Влашич, Ловро Маєр, Крістіян Якіч, Лука Сучич.
  • Нападники: Іван Перишич, Андрій Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будімір, Марко Лівая.


Заявка збірної Хорватії на ЧС-2022 / Фото з твітеру національної команди

Нагадаємо, що у груповому раунді ЧС-2022 Хорватії зустрінеться з Марокко, Канадою та Бельгією. Хорвати розпочнуть свій шлях у Катарі матчем проти Марокко, який запланований на 23 листопада.

Календар матчів збірної Хорватії

  • 23 листопада. Марокко – Хорватія
  • 27 листопада. Хорватія – Канада
  • 1 грудня. Хорватія – Бельгія
Автор: Софія Кулай