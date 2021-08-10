Усі найсильніші: заявка Шахтаря на матч-відповідь проти Генка у Лізі чемпіонів

Шахтар 10 серпня зіграє матч-відповідь проти Генка у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тренерський штаб визначився із заявкою футболістів на гру.

Заявка Шахтаря на гру

Тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі визначився із заявою на другий поєдинок проти Генка. В активі італійського фахівця 24 футболісти.

До теми Шахтар – Генк: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко

Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньо, Євген Коноплянка

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньо, Євген Коноплянка Нападники: Дентіньо, Лассіна Траоре, Данило Сікан

Нагадаємо, що перша гра завершилась перемогою "гірників" 1:2. Донеччани не лише відігрались з 1:0, а й вирвали таку важливу перемогу у першому поєдинку. За Шахтар відзначились Тете з пенальті та Алан Патрік.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 10 серпня. Стартовий свисток судді на НСК "Олімпійський" пролунає о 20:30.