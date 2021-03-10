Зустріч з екстренером Фонсекою: заявка Шахтаря на матч з Ромою у Лізі Європи

Донецький Шахтар 10 березня вилетів у Рим, де зіграють з Ромою перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться вже 11 березня.

Головний наставник Шахтаря Луїш Каштру взяв із собою у столицю Італії 23 футболістів. По прильоту у Рим на делегацію "гірників" чекає пресконференція та вечірнє тренування.

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Матч проти Роми стане справжнім випробовуванням для донеччан. Футболісти зустрінуться з колишнім тренером донецького клубу Пауло Фонсекою, який зараз тренує італійський гранд. Хоча Рома йде на 4 місці у Серії А, але гра команди під керівництвом португальця не влаштовує керівництво клубу. Повідомлялось, що Фонсека вже веде перемовини з Бенфікою та воліє повернутись у рідну Португалію.

Заявка Шахтаря на гру

Воротарі: Пятов, Трубін, Шевченко

Захисники: Матвієнко, Корнієнко, Додо, Кривцов, Ісмаїлі, Вітао, Бондар

Півзахисники: Тайсон, Маркос, Марлос, Дентіньйо, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Судаков, Болбат, Коноплянка

Нападники: Мораес, В'юнник

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланована на 18 березня у Києві.