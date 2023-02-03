Вибір на користь Ракіцького: Шахтар не заявив на Лігу Європи новачка з Грузії

Донеччани оновили заявку на єврокубки. В ній знайшлось місце для легенди клубу та молодого бразильського нападника, тоді як правого оборонця Гочолейшвілі залишили лише на ігри УПЛ.

Шахтар поступово готується до відновлення сезону. Донецькій команді доведеться раніше повертатися до офіційних ігор через участь у плей-офф Ліги Європи.

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"Гірники" провели кілька переходів у трансферне вікно, тому оновили свою офіційну заявку на єврокубки. З неї були виключені Михайло Мудрик та Сергій Кривцов. Перший за 70 мільйонів перешов у Челсі, тоді як другий відправився у США до Інтер Маямі.

В Європу без грузина

Дозаявити донеччани могли не більше трьох футболістів. У Шахтарі вирішили дозаявити двох зимових новачків – захисника Ярослава Ракіцького та нападника Кевіна Келсі.

Третім же ста Єгор Назарина, який доєднався до клубу у вересні і не встиг потрапити до єврокубкового списку. А ось ще одному зимовому новачку місце не знайшлось. Правий захисник Георгій Гочолейшвілі буде доступний для Ігора Йовічевіча лише в УПЛ.

Заявка Шахтаря

: Анатолій Трубін, Андрій Пятов, Тимур Пузанков, Олексій Шевченко.: Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Ярослав Ракіцький, Микола Матвієнко, Богдан Михайліченко, Мар'ян Фарина, Едуард Козік.: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Олександр Зубков, Андрій Тотовицький, Іван Петряк.: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі, Дмитро Топалов, Андрій Кулаков.

Нагадаємо, що донеччани восени грали в групі Ліги чемпіонів. Там Шахтар посів третє місце, пропустивши вперед Реал та Лейпциг. Позаду залишився Селтік.

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В 1/16 фіналу Ліги Європи суперником "гірників" стане французький Ренн, який в групі цього турніру вибив Динамо. Перший поєдинок буде для Шахтаря номінально домашнім і пройде 16 лютого у Варшаві. Матч-відповідь – 23 лютого у Франції.