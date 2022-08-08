Із Циганковим: Динамо визначилось із заявкою на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Штурма

Київським клуб 7 серпня взяв курс в австрійський Грац, де зіграють матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду ліги чемпіонів. Штурм спробує знівелювати перевагу Динамо в один гол.

Усі лідери полетіли в Австрію

Тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв із собою в Австрію 25 футболістів. У заявку потрапив Віктор Циганков, який відчув біль на передматчевій розминці Динамо у попередній грі.

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Є у списку команди й автор єдиного голу у першому матчі проти Штурма Олександр Караваєв.

Заявка Динамо на матч-відповідь

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко;

Бущан, Нещерет, Бойко; Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Забарний, Тимчик, Сирота, Дубінчак, Кендзьора, Боль;

Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Забарний, Тимчик, Сирота, Дубінчак, Кендзьора, Боль; Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Царенко, Яцик;

Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Царенко, Яцик; Форварди: Ванат, Бесєдін.

Матч-відповідь Штурм – Динамо відбудеться 9 серпня о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою киян у польському Лодзі 1:0.

Переможець цього протистояння вийде на тріумфатора пари Бенфіка – Мідтьюлланн. Португальський клуб Романа Яремчука у першому матчі впевнено здолав суперника з рахунком 4:1. Динамо близьке до того, щоб знову зіграти проти "орлів", а Роман Яремчук проти "колишніх".