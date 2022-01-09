Заявка на чвертьфінал: Галичанка в гостях здолала Бріксен

Львівська Галичанка здобула перемогу у першому матчі 1/8 фіналу Єврокубку. Команда обіграла в гостях італійський Бріксен Зюдтіроль.

Бріксен – Галичанка 29:36 (16:20)

На майданчику італійського клубу Бріксен, який із Брессаноне, підопічні Віталія Андронова одразу ж повели у рахунку, та надалі лідерство не втрачали.

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Втім, суперниці багато чого українкам все ж таки не дозволяли, та чіпко трималися на невеликій відстані від них. Як наслідок, до перерви Галичанка добилася переваги лише у чотири голи – 20:16.

У дебюті другого тайму гандболісти з України зробили ривок 4:1, який дозволив їм зміцнити своє домінування, та в підсумку досягти фори у сім голів – 36:29.