"Як можна бути такими хворими на голову": Зозуля висміяв заяву Путіна про перемир'я

Колишній гравець Динамо та Дніпра не може повірити у рівень ліцемірства президента РФ, який вирішив "припинити вогонь" на 7 січня.

Війна Росії проти України триває вже майже 9 років. Особливо жахливим видався останній рік, коли окупанти відважились на повномасштабне вторгнення та геноцид українського населення.

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Фашисти випускають ракети та дрони по енергетичній та цивільній інфраструктурі країни, вбиваючи мирних громадян та залишаючи населення без світла. Втім напередодні 7 січня, коли в Росії святкують Різдво, Путін вирішив погратись у миролюба.

Президент РФ оголосив про "припинення вогню" на 6-7 грудня та навіть закликав Україну зробити те саме. Цей хід диктатора дуже розсмішив колишнього гравця збірної України Романа Зозулю.

З’явилась інформація про те, що кривавий карлик доручив своїй собачці Шойгу, зробити припинення вогню на Різдво. І просять Україну зробити те саме. Хочуть дати людям сходити до церкви. Тобто на Новий рік запускати ракети по Україні – то норма. За новорічну ніч випустити близько 40 "шахедів" – то теж норм. А тут просять припинити вогонь. Я не розумію, як можна бути такими хворими на голову… Я вважав, що такого не буває,

– написав футболіст у своєму каналі в телеграмі.

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Як виглядає російське "перемир'я" на свята: