Война России против Украины продолжается почти 9 лет. Особенно ужасным выдался последний год, когда оккупанты решились на полномасштабное вторжение и геноцид украинского населения.

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Фашисты выпускают ракеты и дроны по энергетической и гражданской инфраструктуре страны, убивая мирных граждан и покидая население без света. Впрочем, накануне 7 января, когда в России празднуют Рождество, Путин решил поиграть в миролюбия.

Президент РФ объявил о "прекращении огня" на 6-7 декабря и даже призвал Украину сделать то же самое. Этот ход диктатора очень рассмешил бывшего игрока сборной Украины Романа Зозулю.

Появилась информация о том, что кровавый карлик поручил своей собачке Шойгу сделать прекращение огня на Рождество. И просят Украину сделать то же самое. Хотят дать людям сходить в церковь. То есть на Новый год запускать ракеты по Украине – это норма. За новогоднюю ночь выпустить около 40 "шахедов" – это тоже норм. А тут просят прекратить огонь. Я не понимаю, как можно быть такими больными головой… Я считал, что такого не бывает,

– написал футболист в своем канале в телеграме.

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Как выглядит российское "перемирие" на праздники: