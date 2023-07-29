На наше переконання, дії окремих осіб та органів Міжнародної федерації фехтування (FIE) мають ознаки маніпулювання результатами спортивних змагань.

Національна платформа доброчесності спорту звертає увагу на те, що рішення технічного директорату FIE про покарання Ольги Харлан було прийнято з низкою процедурних порушень. Так питання "відсутності поваги", яке стало підставою для подачі скарги, лежить виключно в компетенції судді, який не зафіксував жодних порушень у діях української фехтувальниці на момент її завершення. Більш того, це питання не належить до юрисдикції технічного директорату змагань відповідно до правил FIE.

Окрім того, неприпустимо, що правила змагань у частині необхідності рукостискань були змінені непрозоро, саме перед змаганням, про що не було поінформовано національну федерацію та не оприлюднено на офіційному сайті FIE.

Нагадаємо, що маніпулювання змаганнями є одним із порушень Кодексу олімпійського руху щодо запобігання маніпулюванням спортивними змаганнями, який повністю відповідає Маколінській конвенції і слугує основним регуляторним інструментом для всього олімпійського руху.

Національна платформа доброчесності спорту звернулася до Міжнародної федерації фехтування та Міжнародного олімпійського комітету із закликом звернути увагу на цей випадок та переглянути рішення стосовно дискваліфікації української спортсменки, яке ставить під сумнів прагнення міжнародної федерації щодо збереження доброчесності у світовому фехтуванні.