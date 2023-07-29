По нашему убеждению, действия отдельных лиц и органов Международной федерации фехтования имеют признаки манипулирования результатами спортивных соревнований.

Национальная платформа добропорядочности спорта обращает внимание на то, что решение технического директората FIE о наказании Ольги Харлан было принято с рядом процедурных нарушений. Так, вопрос "отсутствия уважения", который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции судьи, который не зафиксировал никаких нарушений в действиях украинской фехтовальщицы на момент ее завершения. Более того, этот вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами FIE.

Кроме того, недопустимо, что правила соревнований по части необходимости рукопожатий были изменены непрозрачно, именно перед соревнованием, о чем не была проинформирована национальная федерация и не обнародована на официальном сайте FIE.

Напомним, что манипулирование соревнованиями является одним из нарушений Кодекса олимпийского движения по предотвращению манипулирования спортивными соревнованиями, который полностью соответствует Маколинской конвенции и служит основным регуляторным инструментом для всего олимпийского движения.

Национальная платформа добропорядочности спорта обратилась в Международную федерацию фехтования и Международный олимпийский комитет с призывом обратить внимание на этот случай и пересмотреть решение относительно дисквалификации украинской спортсменки, которое ставит под сомнение стремление международной федерации по сохранению добропорядочности в мировом фехтовании.