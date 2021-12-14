Завжди намагаєшся вчитися в нього, – Зінченко назвав важливу якість Гвардіоли

Захисник Манчестер Сіті висловився про наставника команди Хосепа Гвардіолу. Футболіст назвав головну позитивну якість тренера.

Українець вдячний своєму тренерові

За словами Зінченка, Гвардіола добре знає, що сказати гравцям у потрібний момент. Українець неабияк цінує цю якість.

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Гвардіола? Ти завжди намагаєшся вчитися в нього. На мою думку, одна з найкращих його якостей – він знає, що сказати у потрібний час. Щодо тактики та іншого, всі знають, що він – найкращий. Але важливо знати, що сказати хлопцям у певний момент,

– розповів Зінченко в інтерв'ю.

Олександр також не забув і про своїх одноклубників.

"Я можу сказати про всіх тут, у всіх неймовірне ставлення до тренувань та ігор, кожен викладається на полі всім, тому що наші вболівальники цього заслуговують, і цей чудовий клуб може досягти всього. Грати з такими партнерами по команді – мрія. Ти завжди хочеш навчитися та отримати якнайбільше", – наголосив футболіст.