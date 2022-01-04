Завжди намагався на них рівнятися, – Гвоздик розповів з кого брав приклад у збірній
Джерело:ютуб-канал ОСТРОВ
Колишній український боксер Олександр Гвоздик зізнався на кого з боксерів зі збірної він рівнявся. Він загадав про Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Гвоздик: Вони були авторитетами
Колишній наголосив, що Ломаченко та Усик завжди були для нього авторитетом. Він висловив своє захоплення щодо земляків.
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Вася Ломаченко, той же Саша Усик – вони були авторитетами, звичайно. Вони показували результат, вони показували, що у всіх можна вигравати. З точки зору боксу я завжди намагався на них рівнятися,
– наголосив Гвоздик.
Також колишній боксер розповів про те, що завжди намагався рівнятися на лідерів.
"З точки зору якихось життєвих моментів у мене не було одного ідола. Ні, я намагався у різних людей підкреслювати якісь риси, які мені здаються сильними, які мені імпонують. У збірній це були Саша і Вася, а в житті, в тих чи інших сферах, де я опинявся, завжди були такі люди, які мене чимось мотивували", – додав Олександр.До слова. Гвоздик оголосив про завершення кар'єри влітку 2020-го року. Боксер володів титулом чемпіона світу WBC у напівважкій вазі, який програв Артуру Бетербієву.