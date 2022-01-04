Гвоздик: Они были авторитетами

Бывший боксер подчеркнул, что Ломаченко и Усик всегда были для него авторитетом. Он выразил свое восхищение относительно земляков.

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Вася Ломаченко, тот же Саша Усик – они были авторитетами, конечно. Они показывали результат, они показывали, что у всех можно выигрывать. С точки зрения бокса я всегда старался на них равняться,

– подчеркнул Гвоздик.

Также бывший боксер рассказал о том, что всегда старался равняться на лидеров.

"С точки зрения каких-то жизненных моментов у меня не было одного идола. Нет, я старался у разных людей подчеркивать какие-то черты, которые мне кажутся сильными, которые мне импонируют. В сборной это были Саша и Вася, а в жизни, в тех или иных сферах, где я оказывался, всегда были такие люди, которые меня чем-то мотивировали", – добавил Александр.

К слову. Гвоздик объявил о завершении карьеры летом 2020-го года. Боксер владел титулом чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, который проиграл Артуру Бетербиеву.