Завтра на поле вийдуть всі українці я, Траоре, Джурасек і Тейлор також українці, – Йовічевіч

Донецький Шахтар у вівторок, 11 жовтня, зіграє проти Реала матч Ліги чемпіонів. На цей матч команда виходитиме після новин про масований ракетний обстріл України зі сторони Росії.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч відреагував на обстріли України. У понеділок, 10 жовтня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 80 ракет. Більше 40 з них українські військові збили. Але частина таки влучила в об'єкти інфраструктури та цивільні об'єкти в різних містах.

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"Зараз ніхто не думає про футбол. Знаємо, що матч Олександрії перенесли. Але завтра ми вийдемо на матч і будемо битися за всю Україну", – заявив на передматчевій пресконференції Ігор Йовічевіч.

У вівторок, 11 жовтня, Шахтар зіграє проти Реала матч Ліги чемпіонів. Ця гра відбудеться у Варшаві.

Варто відзначити, що в попередньому матчі між команди на поле у складі "гірників" вийшло одразу 11 українців. Це вперше в історії клубу, коли на матч Ліги чемпіонів у стартовому складі були лише українці.

"Завтра на поле вийдуть всі українці. Я, Траоре, Джурасек і Тейлор також українців. Ми говоримо не тільки про футбол. Я хочу дати вам меседж (іноземним журналістам), щоб ви допомогли закінчили цю війну. Люди в Україні хочуть бути вільними та не боятися бомб", – заявив Йовічевіч.