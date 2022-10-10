Внаслідок ударів ворога постраждала критична інфраструктура. Під прицілом окупантів 10 жовтня опинилися енергооб'єкти у різних куточках нашої держави, зокрема, постраждали 14 областей України. Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей, пише 24 канал.

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Верняєв: Дебіли кінчені б’ють по центру міста

Українські спортсмени та тренера відреагували на агресію Росії.

Український гімнаст Олег Верняєв розповів, що 10 жовтня мав відбутися фінальний день чемпіонату України, однак змагання так і не відбулися. Він також звернувся до російських спортсменів, які мають можливість тренуватися під мирним небом, а не переховуватися у підвалах.

"Сьогодні у нас був фінальний день чемпіонату України, мали виступати, але завдяки нашим, як кажуть, кінченим сусідам нах*ен все скасовується, бо дебіли кінчені б’ють по центру міста і в Києві, напевно, цілий день буде повітряна тривога.

Ось вам і питання відповідь: "А чим винні російські спортсмени – чим, су*а, українські винні, що ми не можемо ні тренуватись, ні виступати – нічого робити". Тільки сидіти у підвалах", – написав Верняєв.

Терористичний акт росіян прокоментувала і каратистка Анжеліка Терлюга.

Україна зазнає масованої атаки з боку Росії. За руйнування Кримського мосту Путін мстить вбивствами мирних жителів усієї України,

– написала каратистка.

Зінченко: Рідненька, тримайся

Захисник національної команди та лондонського Арсенала Олександр Зінченко дав пораду світу – триматися від Росії якомога далі.

"Це дитячий майданчик в Україні сьогодні вранці. У мене лише одне повідомлення всьому світу: тримайтеся якомога далі від Росії – країни-терориста. Рідненька, тримайся", – написав Зінченко.



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Україна незламна! Ми браття та сестри козацького роду, і ніяка руснява погань цього не забере,

– наголосив скелетоніст Владислав Гераскевич.

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук також відреагувала на цинічний обстріл росіян. Однак її допис було видалено в інстаграмі.



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Просто потвори, інших слів у мене немає, – сказав головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб.

Левченко: Це черговий теракт із боку росіян

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував масові обстріли України Росією 10 жовтня.

"Сьогодні вранці кілька міст, у тому числі Київ, зазнали бомбардування російськими ракетами та безпілотниками-камікадзе. Криваві виродки.

Для тих, хто ще сумнівається у Путіні, для нього це не спецоперація по допомозі Україні. Йдеться про винищення народу, злам іншої думки, захоплення землі. Все що завгодно, аби потішити своє его і залишитися при владі.

Київ. Російські удари щодо знищення мирних жителів. Жодних військових об'єктів. Чисто, щоб вбивати безневинних людей.

Щойно розмовляв із друзями з України. Паніки немає. Усі розуміли, що щось подібне могло статися у відповідь на Кримський міст і після призначення нового російського військового м'ясника Сергія Суровікіна. Це черговий теракт із боку росіян", – написав Левченко.

Білодід: Мрію про мир та спокій у своїй країні

Дар'я Білодід 10 жовтня святкує своє 22-річчя. Однак настрій у неї зовсім не святковий.

"Сьогодні мені виповнилося 22 роки. Але, на жаль, настрій зовсім не святковий. Невдалий виступ на чемпіонаті світу, який я важко переношу. Та знову погані новини з України.

Моє рідне місто Київ знову бомблять. Війна продовжується та знищує мою Батьківщину. Мрію про мир та спокій у своїй країні.

Дякую, тій маленькій кількості близьких людей, котрі залишаються зі мною. А головне, дякую моїй мамі за життя. Я тебе люблю", – зазначила Дар'я.