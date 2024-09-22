Джошуа зізнався, чи завершить кар'єру після поразки від Дюбуа

Британський боксер прокоментував можливе завершення кар'єри після нищівної поразки від Даніеля Дюбуа. Ей-Джей зробив важливу заяву щодо свого майбутнього.

В ніч на 22 вересня відбувся бій за пояс абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вже у п'ятому раунді Дюбуа відправив Ей-Джея в нокаут після кількох нокдаунів, захистивши титул IBF.

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Чи завершить Джошуа кар'єру

Боксер зазначив, що намагається творити історію британського боксу і припустив, що це і робить. Зокрема він відповів, чи буде продовжувати битися. Британця цитує Boxing News 24.

Звичайно, я хочу продовжувати боксувати. Ось чому я сказав: "Ми спробували досягти успіху, але не змогли, Що це означає зараз? Ми втечемо і виживемо, щоб боротися іншого разу. Я воїн,

– заявив Ей-Джей.

Довідка. Поразка від Даніеля Дюбуа стала четвертою в кар'єрі Джошуа. Раніше він двічі поступався Олександру Усику, а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу.

Відзначимо, що згідно зі статистикою CompuBox Ентоні Джошуа у бою з Дюбуа пропустив 79 ударів, 49 з них були силовими.