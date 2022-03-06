Ястремська: Трибуни мене дуже підтримали

За словами української тенісистки, вона до кінця не усвідомлює, що їй вдалось вийти у фінал турніру. Ястремська розповіла, що у третьому сеті втратила надію на перемогу у півфіналі, але зібралась та дотиснула суперницю.

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Даяна відзначила, що підтримка трибун вселила у неї надію на позитивний результат та не дала опустити руки.

Коли в третьому сеті я втратила три матчболи на своїй подачі і в підсумку програла гейм, то дуже розлютилася. Я подумала: "Я все. Це поразка, тому що в мене більше немає сил". Потім трибуни мене дуже підтримали, і я відчула, що це можу зробити! Публіка мені тут дуже допомагає. Завдяки вам я все ще тут перемагаю,

– розповіла Ястремська.

Також українська тенісистка відзначила підтримку у соцмережах. Ястремська не очікувала на таку потужну підтримку з усього світу та подякувала усім.

"Коли я розмістила в інстаграмі фотографії, на яких я залишаю свій дім, то отримала багато повідомлень від французів та людей з усього світу, і коли я приїхала сюди, я не очікувала, що отримаю таку велику підтримку. Дякую вам усім!", – сказала українка.

Зверніть увагу! У фіналі турніру WTA у французькому Ліоні Даяна Ястремська зіграє проти китаянки Шуай Чжан. Вирішальний матч за трофей відбудеться 6 березня.

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