Даяна Ястремська – Сорана Кирстя 2:1 (7:6, 4:6, 6:4)

Тенісистки провели на корті 2 години 32 хвилини. Саме стільки знадобилось Ястремській, щоб вирвати путівку у фінал у суперниці з Румунії, повідомляє 24 канал.

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Старт поєдинку українці не вдався. Даяна розпочала з 1:4 на користь Кирсті. Далі Ястремській вдалось взяти три гейми поспіль та зрівняти до 4:4. Жодна з дівчат не хотіла віддати першу партію, тому перевели її у тай-брейк.

Кінцівка сету видалась дуже напруженою. Тенісистки брали розіграші по черзі. Однак останні два м'ячі були на користь українки – 7:5. У підсумку – 7:6.

Відео закінчення першого сету

Другий сет розпочався з трьох поспіль виграних геймів для тенісистки з України. Однак цього разу вже Сорана зібралась та наздогнала суперницю – 4:4. Кирстя у піднесеному настрої продовжила успіх та зрівняла цифри на табло у графі сети – 4:6.

Все вирішувалось у третій партії. Українка знову розпочала з 2:0. Даяна віддала один гейм, але свого у цьому сеті вже не відпустила – 6:4. Слід виділити дев'ятий гейм, який був дуже затяжним.

Відео останнього розіграшу

Цікаво. За матч Ястремська зробила 6 подач на виліт, аж 7 подвійних помилок та відіграла 6 із 11-ти можливих брейк-пойнтів.

Даяна Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні. Вже традиційно тенісистка відсвяткувала перемогу у матчі з синьо-жовтим прапором.

За трофей українська тенісистка буде боротись проти китаянки Шуай Чжан. Поєдинок відбудеться 6 березня.

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